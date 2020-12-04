الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني وزارة الموارد البشرية

يبدو أن الأيام المقبل ستشهد انفراجة جديدة وأخبار سعيدة بشأن استئناف صرف المساعدة المقطوعة من الدعم الذي تمنحه الحكومة السعودية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ظل الآنباء المتداولة بشأن استئناف صرف المساعدة المقطوعة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع مطالبات مستحقيها بصرفها مجددًا في احتفالات العيد الوطني للمملكة التسعين الماضي، ووسط توقعات بالصرف خلال الأيام المقبلة بعد تحديث بيانات المستحقين.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

جدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة تُصرف من خلال وزارة الضمان الاجتماعي، وهي إحدى أوجه الدعم المُقدم من الحكومة السعودية لمواطنيها لرفع المعاناة والعبء عنهم لمواجهة موجات غلاء الأسعار والقرارات الاقتصادية الصعبة مثل رفع أسعار المحروقات، وهي امتدادًا لدفعات حساب المواطن الخاص بالدعم أيضًا.

المستفيدين من صرفها

وعن الفئات المستفيدة من صرف المساعدة المقطوعة التي يتم صرفها شهريًا كما قد تُصرف سنويًا للمسجلين على قوائم الانتظار الخاصة بهم تتراوح بين 10400 ريال وحتى 30000 ألف بحسب عدد أفراد الأسرة.، وهم:

أسر السجناء.

الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

الأسر محدودة الدخل فقط.

حالات العجز المؤقت أو الدائم.

المطلقات والأرامل والأيتام.

مع العلم بأن قيمة استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي ماديًا شهريًا وسنويًا من خلال عدد أفراد الأسرة، يتم احتسابها كما هو مبين بالصورة التالية:

خطوات التسجيل للمساعدة المقطوعة

والآن يتبقى فقط الدخول عبر البوابة الرسمية للضمان الاجتماعي لتسجيل الدخول لصرف المساعدة المقطوعة وتسجيل البيانات الخاصة بالأفراد والأسر من خلال قيد رقم السجل المدني عبر رابط: https://sd.mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/maqtuaa_inquery، مع تسجيل رمز التحقق.