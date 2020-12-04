الأرصاد السعودية: موجة ممطرة غزيرة تبدأ اليوم وتستمر حتى الأحد القادم

مازالت حالة التقلبات في الطقس تضرب مناطق متفرقة من المملكة، حيث توقع الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، حسين القحطاني، اجتياح موجة ممطرة لعدة مناطق اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل، لافتًا إلى إن الأمطار تتفاوت من منطقة لأخرى من متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق وشديدة الغزيرة على حفر الباطن والنعيرية ومناطق أخرى.

حالة الطقس في السعودية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الأرصاد السعودية، بهطول الأمطار على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، امتدادًا إلى منطقة الرياض والقصيم من الغد، بينما ستشهد المنطقة الجنوبية ستشهد تكون السحب على هذه المرتفعات، كما أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأمطار غزيرة على مكة المكرمة

وأضاف بيان الأرصاد أيضًا بأن الأمطار تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة ومنطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.