شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية غزيرة على الطائف وأضم والمويه وميسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الجمعة) من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، الطائف، والمويه، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ9 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.