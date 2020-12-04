محمد بن مسعود - الدمام - 04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 02:26 PM خلال الـ 24 ساعة الماضية باكستان: 3262 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة و3354 حالة شفاء باكستان: 3262 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة و3354 حالة شفاء سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 410072 حالة، منها 51507 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3354 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 350305 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8260 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، باكستان: 3262 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة و3354 حالة شفاء ،

المصدر : الخليج 365

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