اغتيال زادة يدفع نصر الله للهروب إلى إيران

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أكدت مصادر أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده شهد تكثيف الاتصالات بين الحرس الثوري الإيراني وأمن حزب الله في لبنان.
ورجحت المصادر، وفقا لـ”الجريدة الكويتية”، أن زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يخطط للانتقال إلى إيران،أو أنه انتقل فعليا إليها بعد اغتيال زادة.
وأضافت أن نصر الله قد يبقى في إيران لفترة غير محددة لحين زوال الاضطربات الحالية.
Source slaati
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