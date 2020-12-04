لاعبا كمال الأجسام يحذران من مفاهيم خاطئة في تلك الرياضة قد تسبب الوفاة (فيديو)

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عرض لاعبان رياضيان في كمال الأجسام، بعض المفاهيم الخاطئة التي يتبعها بعض المهتمين ببناء أجسامهم، محذرين من إهمال تناول الغذاء الجيد.
وأوضح اللاعب يوسف الدوسري، أن أحد تلك المفاهيم هو إجراء تمارين الحديد دون وجود لياقة بدنية كافية، مشيراً إلى أن عضلة القلب تكون ضعيفة في تلك الحالة وقد يؤدي الأمر لمضاعفات صحية تصل للوفاة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية، أن البعض يتجه إلى الاهتمام بالمكملات والبروتين دون تناول الغذاء الجيد، مشدداً على أن تناول تلك المكملات يجب أن يكون من خلال استشارة المختصين.
فيما شدد لاعب كمال الأجسام سلطان الشهري، على أن التغذية والالتزام في التمرينات مع وجود مدرب جيد هو أمر أساسي في رياضة كمال الأجسام.
Source akhbaar24.argaam
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