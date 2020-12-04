الدخول برقم جوال غير سعودي.. تطبيق «توكلنا» يوضح الإمكانية

أوضح تطبيق «توكلنا»، المعتمد من وزارة الصحة، إمكانية إدخال رقم جوال غير سعودي في التطبيق، وذكر التطبيق (عبر حسابه بتويتر)؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «عند تسجيل الخليجي أو الزائر، يمكن ادخال رقم جوال غير سعودي».

من جهة أخرى، أوضح تطبيق «توكلنا» أن من ليس لديه حساب في (أبشر) من المواطنين أو المقيمين، عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في (أبشر) من خلال خدمة في (أبشر) باسم (تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا)، وبعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل في «توكلنا».

كما أوضح التطبيق أنه يسمح للمواطن والمقيم من خلال اختيار (الخدمات) ثم (أفراد الأسرة والمكفولين) بتعديل التابعين والعمالة المنزلية الموجودين في نفس مكان السكن، وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة في التطبيق.

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