وزارة الصحة تعلِّق على إلغاء «موعدين متتاليين» لفحص كورونا

أوضحت وزارة الصحة الأثر المترتب على قيام المواطن بإلغاء موعدين متتاليين؛ لفحص فيروس كورونا.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، إنه «بشكل عام، في حال تم إلغاء موعدين متتاليين سيتم تعليق حجز المواعيد لمدة تصل إلى 14 يومًا».

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن فحص فيروس كورونا المقدم من وزارة الصحة في مراكز (تطمن) أو (تأكد) لا يستخدم كوثيقة للخلو من الفيروس من أجل السفر.

وأشارت إلى أنه فحص يتم بغرض الاطمئنان وتقديم الرعاية الصحية في حال الاشتباه أو الإصابة؛ لحماية المجتمع صحيًا، وتصدر النتيجة الخاصة بذلك إلكترونيًا عبر رسالة نصية وفي تطبيق (صحتي) فقط.

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