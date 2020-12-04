شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: أمطار غزيرة وضباب يغطي الأجواء والان مع التفاصيل
وأوضح خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أن يوم الخميس هو أول المربعانية، مبيناً أنه أول مواسم الشتاء الفعلي الذي سيستمر 90 يوماً تقريباً (المربعانية والشبط وأول العقارب)، وأمطارها تعتبر وسمية حتى تنتصف، وفيها يبدأ الماء بالتوقف في عود الأشجار وتختفي الهوام والزواحف السامة وتدخل بياتها الشتوي.
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