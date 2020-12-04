شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بإستمرار الأمطار الرعدية والرياح على المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد، الجبيل بالمنطقة الشرقية اليوم الجمعة من استمرار الأمطار الغزيرة والرياح مما يسبب تدني في مستوى لرؤية .

وأكد أن تلك الحالة التي بدأت أمس الخميس تستمر حتى الثالثة من عصر اليوم ، منبهة الجميع خاصةً قائدي المركبات بالحيطة والحذر .

يذكر أن الإدارة العامة للمرور أكدت سابقاً على أهمية أخذ الإحتياطات أثناء القيادة في المطر والتحكم الجيد في عجلة القيادة نظراً لإحتمال الإنزلاق .