شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بإستمرار الأمطار الرعدية والرياح على المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):حذر المركز الوطني للأرصاد، الجبيل بالمنطقة الشرقية اليوم الجمعة من استمرار الأمطار الغزيرة والرياح مما يسبب تدني في مستوى لرؤية .
وأكد أن تلك الحالة التي بدأت أمس الخميس تستمر حتى الثالثة من عصر اليوم ، منبهة الجميع خاصةً قائدي المركبات بالحيطة والحذر .
يذكر أن الإدارة العامة للمرور أكدت سابقاً على أهمية أخذ الإحتياطات أثناء القيادة في المطر والتحكم الجيد في عجلة القيادة نظراً لإحتمال الإنزلاق .
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