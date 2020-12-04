شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الشيخ المطلق" يوضح حكم مراجعة المرأة بعد مضي 6 أشهر على طلاقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء الحكم الشرعي في مراجعة المرأة المطلقة بعد مضي 6 أشهر على وقوع الطلاق الذي كان طلقة واحدة . أوضح الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء الحكم الشرعي في مراجعة المرأة المطلقة بعد مضي 6 أشهر على وقوع الطلاق الذي كان طلقة واحدة . وأكد " المطلق " في برنامج " فتاوى " على قناة السعودية ، أنه يحق للرجل مراجعتها لكن بعقد جديد لأن عدتها انتهت . وأضاف أن المرأة إن كانت حامل ومضى على طلاقها 6 أشهر بحيث لم تضع مولودها بعد ، يحق للرجل مراجعتها بعد مضي هذه الشهور ، لأنها لا زالت في العدة ، لأن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل . %5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1334739208410451971%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fakhbaar24.argaam.com%2Farticle%2Fdetail%2F522206

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