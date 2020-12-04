شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بإستمرار الضباب على منطقة حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة ، منطقة حائل من إستمرار حالة الضباب وتدني ملحوظ في مدى الرؤية .

وأكد مركز الأرصاد أن التحذير يشمل " الحائط ، والسليمي ، والشملي ، والشنان ، والغزالة ، وبقعاء ، وحائل ، وسميراء ، وموقق .

وأوضحت أن هذه الحالة التي بدأت أمس الخميس تستمر حتى الساعة الـ 11 من اليوم الجمعة ، منبهة قائدي المركبات بالحذر .