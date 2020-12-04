دعم «ساند».. «التأمينات» توضح مدة السفر المؤدية لإيقاف الاستفادة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مدى تأثير السفر خارج المملكة على دعم (ساند)، ومدة السفر التي تؤدي إلى إيقاف الدعم.

وذكرت التأمينات، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار مواطن بهذا الخصوص، أنه «يتم إيقاف صرف الاستحقاق عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة (60) يومًا متصلة أو متقطعة خلال مدة صرف التعويض».

وقال المواطن في استفساره: «هل السفر خارج المملكة يؤثر على (ساند)؟».

من جهة أخرى، أوضحت التأمينات، أن العمل في تطبيقات التوصيل، لا يؤدي إلى إيقاف تعويض (ساند) عن المستفيد، قائلة «من شروط صرف التعويض ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، واستثناء تطبيقات التوصيل من الدخل المانع لاستحقاق تعويض (ساند)».

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