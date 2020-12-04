4 خدمات لتحميل تطبيق «حساب المواطن» على الجوال

البرنامج أوضحها للمستفيدين..
جدد برنامج حساب المواطن، التذكير بـ4 خدمات تترتب على تحميل تطبيق البرنامج على الهواتف المحمولة.
وأوضح برنامج حساب المواطن أنه من خلال التطبيق يمكن للمستفيد الاطلاع على: البيانات، دراسة حالة الأهلية، الاعتراضات، معلومات وتفاصيل الطلب، تفاصيل الدفعات المالية.
وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه يمكن تحميل تطبيق برنامج حساب المواطن على المتاجر التالية للأجهزة الذكية:
ـ متجر (Apple Store) عبر الرابط بالضغط هنا
ـ متجر (Google Play) عبر الرابط بالضغط هنا
ـ متجر (Appgallery) عبر الرابط بالضغط هنا
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