تنبيهات الأرصاد: سحب وأمطار رعدية ورياح نشطة وسيول على مناطق عدة بالمملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سحبًا وأمطارًا رعدية-من متوسطة إلى غزيرة- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وفي بعض المواقع تساقط البرد وسيول، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن مناطق حائل «الشنان- بقعاء– حائل»، والحدود الشمالية «العويقيلة- رفحاء- عرعر»، والجوف «دومة الجندل- سكاكا»، والمدينة المنورة «الحناكية- المهد»، ومكة المكرمة «تربة- رنية- الخرمة- القنفذة- الليث»، وجازان «فرسان- أبوعريش- أحد المسارحة- الريث- الطوال- بيش– صامطة- فيفا- هروب»، تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

فيما تهطل أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنّ في مدى الرؤية، على مكة المكرمة «العاصمة المقدسة- الجموم- الكامل».

وتشهد منطقة القصيم «الأسياح- البدائع- البكيرية-الرس- الشماسية- المذنب- النبهانية- بريدة- رياض الخبراء- ضرية- عنيزة- عيون الجواء»، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.