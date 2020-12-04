السعودية اليوم / أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافطة حفر الباطن والمراكز التابعة لها



حفر الباطن 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، مصحوبة بنشاط وصواعق رعدية، سالت على أثرها الأودية والشعاب ولا تزال الأمطار مستمرة في الهطول.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

// انتهى //

10:52ت م

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