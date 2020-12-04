السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2605 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 122 حالة وفاة و2605 إصابات جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة في بيان أنه بذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التاجي 17033 فيما بلغ إجمالي الإصابات 584857.

// انتهى //

10:52ت م

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بروكسل 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 122 حالة وفاة و2605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة في بيان أنه بذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التاجي 17033 فيما بلغ إجمالي الإصابات 584857.// انتهى //10:52ت م0032

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