السعودية اليوم / المملكة توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي



نيويورك 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

وقعت المملكة العربية

ووقع عن المملكة معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بينما وقع عن جمهورية زيمبابوي مندوبها لدى الأمم المتحدة فريدريك موسيوا ماكامورا شافا.

وأكد السفيران بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومة البلدين على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، ودعماً لقضايا الأمن والسلام في العالم، بناء على أحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في 18 إبريل عام 1961 م.

كما جددا التأكيد على أن توقيع الاتفاقية يأتي رغبة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر ونحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بينهما في مختلف الميادين.

حضر مراسم التوقيع نائب المندوب الدائم لوفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ورئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة نداء أبو علي، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.

// انتهى //

10:47ت م

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نيويورك 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسوقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ودعم قضايا الأمن والسلام في العالم .ووقع عن المملكة معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بينما وقع عن جمهورية زيمبابوي مندوبها لدى الأمم المتحدة فريدريك موسيوا ماكامورا شافا.وأكد السفيران بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومة البلدين على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، ودعماً لقضايا الأمن والسلام في العالم، بناء على أحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في 18 إبريل عام 1961 م.كما جددا التأكيد على أن توقيع الاتفاقية يأتي رغبة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر ونحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بينهما في مختلف الميادين.حضر مراسم التوقيع نائب المندوب الدائم لوفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ورئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة نداء أبو علي، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.// انتهى //10:47ت م0028

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