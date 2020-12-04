السعودية اليوم / السودان تسجل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية 281 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 18353 متضمنة 1271 وفاة ، وتعافي 10672 حالة.

// انتهى //

10:19ت م

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الخرطوم 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد-19 "و6 وفيات، و179 حالة تعافي.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 18353 متضمنة 1271 وفاة ، وتعافي 10672 حالة.// انتهى //10:19ت م0026

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