السعودية اليوم / الهند تسجل 36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 540 حالة وفاة و36595 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 139188 فيما بلغ إجمالي الاصابات 9571559 .

// انتهى //

10:00ت م

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نيودلهي 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 540 حالة وفاة و36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 139188 فيما بلغ إجمالي الاصابات 9571559 .// انتهى //10:00ت م0023

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