السعودية اليوم / "الأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظتي الحناكية والمهد



المدينة المنورة 19 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 4 ديسمبر 2020م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظتي الحناكية والمهد بمشيئة الله تضمن سحباً رعدية ممطرة .

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء .

// انتهى //

09:55ت م

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