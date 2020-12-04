

الأحساء 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

أصدرت أمانة الأحساء خلال الربع الأول من العام الحالي 1442 هـ، 17468 رخصة وشهادة طلب اجراء إلكترونية للمستفيدين عبر المنظومة الإلكترونية لـ ( الرخص الإنشائية، خدمات التخطيط العمراني، تنسيق المشاريع، منشآت الصحة العامة ).

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل، أن الإحصائية تضمنت إصدار 3209 رخص لمشاريع "البُنى التحتية" و 2501 للرخص الإنشائية لـ " البناء، الترميم، الإضافة، التسوير، الهدم، بناء ملحق"، و 7890 شهادة صحية مهنية "للعاملين في منشآت الصحة العامة"، و 678 شهادة لمصادر اللحوم بنظام "واثق الإلكتروني"،

و3190 رخصة تجارية عبر منصة (بلدي اللإلكترونية ).

وأكد استمرار الأمانة في استخدام التقنية الحديثة لرفع مستويات الأداء وسرعة الإنجاز مع المحافظة على معايير الجودة، من خلال من القنوات والوسائل التقنية والتفاعلية، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.

// انتهى //

08:44ت م

0016





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الأحساء تصدر أكثر من 17 ألف رخصة خلال الربع الأول للعام الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.