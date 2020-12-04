السعودية اليوم / تنفيذ أكثر من 3700 زيارة منزلية للمرضى في جازان



جيزان 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

كشفت صحة جازان أن الفريق الطبي لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان قام بزيارات طبية لـ 3775 مريضاً في منازلهم، وذلك منذ بداية شهر يناير 2020م حتى نهاية شهر أكتوبر، حيث تم التقيد بكافة التدابير الوقائية خلال جائحة

وأوضحت أن الفريق الطبي يتكون من طبيب وممرض وعلاج طبيعي وأخصائي رعاية تنفسية وخدمة اجتماعية، مبينةً أن قسم الرعاية المنزلية استقبل 97 حالة جديدة، حيث بلغ معدل الزيارات 2608 زيارات فعلية، و 128 زيارة "عن بعد"، و 942 زيارة عبر الاتصال، كما تم صرف أجهزة طبية للمرضى تضمنت 62 سريراً طبياً كهربائياً و 62 مرتبةً هوائيةً و 10 أجهزة ضغط إلكتروني، إضافة إلى 13 جهاز شفط سوائل، و 11 جهاز مولد أكسجين، و 14 جهازاً لقياس نسبة الأكسجين في الدم، و 6 أجهزة بخار، و 24 كرسياً متحركًا و 10 كراسي لدورات المياه، و 4 أجهزة سكر، و 14 أسطوانة أكسجين، و 12 جهاز بخار، إضافة لكرسيين كهربائيين .

كما قدّم البرنامج عدة رعايات طبية للمرضى تضمنت غيارات جروح، وعلاج طبيعي، ومتابعة الضغط والسكر، وتغيير أنابيب التغذية والقسطرة البولية، وتحاليل مخبرية.

ويقوم برنامج الرعاية الصحية المنزلية على مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية (علاجية، وقائية، تأهيلية وتوعوية واجتماعية) تُقدم لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق طبي مؤهل لهذا الغرض.

// انتهى //

08:15ت م

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جيزان 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسكشفت صحة جازان أن الفريق الطبي لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان قام بزيارات طبية لـ 3775 مريضاً في منازلهم، وذلك منذ بداية شهر يناير 2020م حتى نهاية شهر أكتوبر، حيث تم التقيد بكافة التدابير الوقائية خلال جائحة كورونا وأوضحت أن الفريق الطبي يتكون من طبيب وممرض وعلاج طبيعي وأخصائي رعاية تنفسية وخدمة اجتماعية، مبينةً أن قسم الرعاية المنزلية استقبل 97 حالة جديدة، حيث بلغ معدل الزيارات 2608 زيارات فعلية، و 128 زيارة "عن بعد"، و 942 زيارة عبر الاتصال، كما تم صرف أجهزة طبية للمرضى تضمنت 62 سريراً طبياً كهربائياً و 62 مرتبةً هوائيةً و 10 أجهزة ضغط إلكتروني، إضافة إلى 13 جهاز شفط سوائل، و 11 جهاز مولد أكسجين، و 14 جهازاً لقياس نسبة الأكسجين في الدم، و 6 أجهزة بخار، و 24 كرسياً متحركًا و 10 كراسي لدورات المياه، و 4 أجهزة سكر، و 14 أسطوانة أكسجين، و 12 جهاز بخار، إضافة لكرسيين كهربائيين .كما قدّم البرنامج عدة رعايات طبية للمرضى تضمنت غيارات جروح، وعلاج طبيعي، ومتابعة الضغط والسكر، وتغيير أنابيب التغذية والقسطرة البولية، وتحاليل مخبرية.ويقوم برنامج الرعاية الصحية المنزلية على مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية (علاجية، وقائية، تأهيلية وتوعوية واجتماعية) تُقدم لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق طبي مؤهل لهذا الغرض.// انتهى //08:15ت م0015

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تنفيذ أكثر من 3700 زيارة منزلية للمرضى في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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