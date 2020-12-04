اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

تراجعت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 05ر119 نقطة، أو44 ر0% ، ليصل إلى 32ر26690 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 62ر3 نقطة، أو20ر0% ، ليصل إلى 63ر1771 نقطة.

// انتهى //

07:31ت م

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