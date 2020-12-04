السعودية اليوم / المكسيك تسجل 11030 إصابة جديدة بفيروس كورونا و608 وفيات



مكسيكو سيتي 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الخميس إنها سجلت 11030 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المؤكد المعلن.

// انتهى //

07:12ت م

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مكسيكو سيتي 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الخميس إنها سجلت 11030 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و608 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و144 ألفا و643 حالة، والوفيات إلى 108173.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المؤكد المعلن.// انتهى //07:12ت م0010

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