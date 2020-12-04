

ينبع 19 ربيع الأخر 1442هـ الموافق 04 ديسمبر 2020م واس

تفقد أمس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي عدداً من مرافق الخدمات المساندة بمدينة ينبع الصناعية، ووقف على سير العمل بها، ورافقه في الجولة مديري العموم ومديري الإدارات ذات العلاقة، واستمع لشرح عن سير العمل بتلك المرافق من مدير عام الخدمات المساندة الأستاذ محمد بن عمر باجرفان، حيث شملت الجولة مشروع المرسى الجديد، مؤكدا على وضع خطة للانتهاء منه استعدادا لتشغيله، كذلك تفقد قسم المطبعة والتصاميم بإدارة الخدمات الإدارية وما تقدم من خدمات لجميع إدارات الهيئة الملكية بينبع وخارجها، بعد ذلك زار محطة الإطفاء وغرفة التحكم بإدارة الأمن الصناعي والسلامة واطلع على التجهيزات الفنية والاستعدادات لأي طارئ ، مثمنا جهود الزملاء بذلك، وفي ختام الجولة أثنى الرئيس التنفيذي على الجهود التي يبذلها الزملاء في قطاع الخدمات المساندة.

وتأتي هذه الجولة في إطار اهتمام الهيئة الملكية بينبع بتطوير جودة الخدمات المقدمة لزوار وقاطني مدينة ينبع الصناعية.

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06:13ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد عددا من مرافق الخدمات المساندة بينبع الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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