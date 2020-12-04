السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 629 إصابة جديدة بفيروس

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد أضافت 7 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 536 حالة وفاة.

// انتهى //

06:03ت م

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سيئول 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 36,332.وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد أضافت 7 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 536 حالة وفاة.// انتهى //06:03ت م0008

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