السعودية | أمطار على عدة مناطق اليوم حتى صباح الغد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 8:57 صباحًا, 4 ديسمبر 2020 م المناطق_الرياض توقع خبير الأرصاد الجوية وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الجمعة أمطار متفاوتة حتى صباح غداً السبت . وقال ” الحصيني ” أن هناك امطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الشرقية والقصيم و محافظات شمال وغرب منطقة الرياض وعلى الشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان وحائل وجنوب المدينة وشمال الشرقية وشرق القصيم

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