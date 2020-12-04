بايدن مستعد لتلقي لقاح كورونا في حالة واحدة

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن استعداده لتلقي لقاح كورونا عندما يؤكد مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أنه آمن.

وقال بايدن إنه طلب من أنتوني فاوتشي الانضمام لفريق إدارته لمكافحة فيروس كورونا.

وتابع جو بايدن أنه سيصدر قرارًا بإلزامية ارتداء القناع الواقي من كورونا في المؤسسات الفيدرالية.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سيطلب من الأميركيين ارتداء قناع كورونا لمدة 100 يوم من بدء ولايته.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 196,227 إصابة مؤكدة و 2,762 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,822,249 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 272,525 حالة وفاة.

