شكرا لمتابعة خبر عن بال‏فيديو.. قصة فتاة اكتشفت إصابتها بالإيدز أثناء إجراء تحليل الزواج بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت فتاة، عن تفاصيل إصابتها وتعايشها مع فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، بعدما اكتشفت مرضها مصادفة خلال إجرائها تحليل زواج في مكة المكرمة.

وقالت الفتاة، أنه بعد إجراء تحليل الزواج طلب الطاقم الطبي منها الحضور لإجراء بعض التحاليل لها، قبل أن يتم إخبارها بإصابتها بهذا المرض، لافتة إلى أنها كانت تشعر دائماً قبل إجراء التحاليل واكتشاف حقيقة مرضها بسنوات، ببعض التعب والخمول والدوران.

وأشارت إلى أنها استجابت لقضاء وقدر الله عز وجل وقررت التعايش مع المرض، مؤكدة أن أكثر الأمور التي كانت تؤرقها بعد علمها بإصابتها هو كيفية إخبار والدتها، حيث أن الأمر كان صادماً لها في البداية.