شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، عن حالة طقس ‏اليوم العاشر من الحالة المطرية "سقيا".

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي الشرقية ومنها حفر الباطن ومن الجبيل حتى الخفجي، وسدير، الزلفي، الوشم، القصيم، رفحاء،

وشرقي حائل والجوف، وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والكويت.

وأشار "المسند" إلى أنه ‏متوقع اليوم أن تكون الحالة المطرية سقيا مميزة، وقد تكون شبه غزيرة على نواحي سدير، الزلفي، الغاط، القصيم، وأجزاء من الدهناء والصمان وحفر الباطن.