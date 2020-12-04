تجمعات مخالفة في صالة أفراح برفحاء.. «شرطة الشمالية»: جار محاسبة المخالفين

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، عن رصد مجموعة أشخاص خالفوا لائحة التجمعات البشرية المحددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك في قصر أفراح بمحافظة رفحاء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، إنه تم رصد مخالفة متفرقة في صالة للأفراح في محافظة رفحاء ويظهر فيها تجمع عدد من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس.

وأشار العقيد الخميس إلى أن إجراءات التقصي والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجري العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.