خلال أسبوعين..
نفذت الفرق الميدانية بوزارة التجارة جولات تفتيشية مفاجئة وصلت لـ7 آلاف، خلال الأسبوعين الماضيين؛ لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصاً على سلامة المستهلكين.
وشملت الجولات التي تمت من 22 نوفمبر إلى 3 ديسمبر الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بمختلف قطاعاتها.
وحررت فرق الضبط التابعة للوزارة 210 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".
وتصدرت المناطق المشمولة بالجولات على التوالي: المنطقة الشرقية، ومنطقة الرياض، ومنطقة القصيم، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة تبوك، ومنطقة نجران، ومنطقة جازان، ومنطقة حائل، ومنطقة مكة، ومنطقة الجوف، ومنطقة عسير، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الباحة.
وأكدت وزارة التجارة مواصلتها متابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.
وأوضحت أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فيما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 آلاف زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بإجراءات «كورونا» الاحترازية.. وتحرير 210 مخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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