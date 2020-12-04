أخبار السعودية اليوم.. إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لـ«التعليم المستمر» عن بُعد.. ومنح تراخيص مدارس التربية الخاصة لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، 3 ديمسبر 2020م، ومنها إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لـ«التعليم المستمر» عن بُعد، ووزارة التعليم تمنح تراخيص مدارس التربية الخاصة لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وتوقعات مناطق هطول الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة.

إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لـ«التعليم المستمر» عن بُعد

أكدت وزارة التعليم أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ لمدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار)؛ ستكون عن بُعد.

الحصيني يتوقَّع مناطق هطول الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة و«المثلث الأفضل»

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة، خلال الـ«48» ساعة المقبلة في ظل الحالة المطرية المسماة «سقيا».

برئاسة وزير التعليم.. 8 توصيات لمجلس شؤون الجامعات.. وتوجيه رسمي من «آل الشيخ»

افتتح وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الثالث لمجلس شؤون الجامعات.

مصادر «عاجل» تكشف تفاصيل ضوابط تحويل دراسة الطلبة من خارج المملكة إلى داخلها

علمت «عاجل» من مصادرها أن مجلس الوزراء، وافق على توصية تقضي بالموافقة على ضوابط تحويل الطلاب المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها بالجامعات الحكومية أو الأهلية.

وزارة التعليم تمنح تراخيص مدارس التربية الخاصة لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

أصدرت وزارة التعليم ممثلةً بوكالة البرامج التعليمية ووكالة التعليم العام الأهلي؛ تراخيص المدارس التعليمية لفئة التربية الخاصة (التوحد، الإعاقة الفكرية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، تعدد الإعاقات، الإعاقة الجسمية والصحية، اضطرابات اللغة والكلام، صعوبات التعلم، فرط الحركة وتشتت الانتباه) لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة كمدارس أهلية.

«المرور السعودي»: ضبط 2870 مركبة لتوقفها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

أعلن المرور السعودي، مساء اليوم الخميس، بدء تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

المملكة الأولى عربيًّا والـ22 عالميًّا في مؤشر الذكاء الاصطناعي

حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عربيًّا، والمركز الـ22 عالميًّا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، مقارنةً بالمركز الـ29 عالميًّا من العام الماضي، كما نالت المملكة المركز الثاني عالميًّا في معيار الاستراتيجية الحكومية، والمركز التاسع عالميًّا في معيار البيئة التشغيلية.

الدفاع المدني يجدد «نصيحة هامة» بشأن الحالة المطرية

جددت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرها الجميع بضرورة توخي الحذر من تجمعات مياه الأمطار.

هيئة الغذاء والدواء تحدد أنواع العكاز الطبي وكراسي المشي

حددت الهيئة العامة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أنواع العكاز الطبي وكراسي المشي بهدف المساعدة في إيجاد النوع المناسب حسب الاحتياج الطبي.

«السعودية للكهرباء» تحصل على أول تصنيف بلاتيني للأفكار الإبداعية في المملكة

حصلت الشركة السعودية للكهرباء على التصنيف البلاتيني من جمعية الأفكار البريطانية IdeasUK، عن برنامج «إبداع» الخاص بأفكار ومقترحات الموظفين، لتكون أول شركةٍ سعوديةٍ تنال هذا التصنيف، وهو الأعلى الذي تمنحه الجمعية لبرامج الإبداع المُطبَّقة في الشركات والمنظمات.

«النيابة العامة» تُذكِّر بالتصرفات المحظورة في عمليات السوق المالية

ذكَّرت النيابة العامة بالتصرُّفات الاحتيالية المحظورة في عمليات السوق المالية، وفقًا للمادة 49 من نظام السوق المالية.

توضيح من «أبشر» بخصوص تصريح السفر للعاملين في ممثليات المملكة بالخارج

أوضحت منصة أبشر، آلية استخراج تصريح السفر الخاص بالعاملين في الممثليات خارج المملكة.

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