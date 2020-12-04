، متحدث 911 بـ"منطقة مكة": القيادة سخرت كل الإمكانات التقنية لتعزيز سرعة الاستجابة في تقديم الخدمات الأمنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: حصول المملكة على مركز متقدم في المؤشرات الأمنية على مستوى دول الـ 20 دليل واقعي

أكد المتحدث الرسمي بمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة، المقدم عبدالله بغدادي، أن حصول المملكة على مركز متقدم على المؤشرات الأمنية على مستوى دول الـ 20 هو دليل واقعي على الأمن والأمان الذي تعيشه المملكة، والذي يعكس اهتمام حكومتنا الرشيدة في الأمن في كل المجالات وتسخير الإمكانات التقنية لتعزيز سرعة الاستجابة في الخدمات الأمنية والإنسانية والاستفسارية لخدمة جميع قاطني هذا البلاد المعطاء بما يحقق التطلعات.

وتابع المقدم "بغدادي" عبر مداخلته على قناة الإخبارية، إن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 التابعة للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية هو أحد المشروعات الأمنية التي سخرتها الدولة، وهو إحدى المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع جودة الحياة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو الشعور بالأمن ونحن نتلمس في 911 تفاعل المجتمع، ليس فقط للإبلاغ عن حالات متعلقة به، ولكن الكثير من الاتصالات الاستفسارية أو التعاون عن إبلاغ عن حالات أو المخالفات أصبح هناك تفاعل من المجتمع دون عوائق، أصبح 911 ملاذًا حقيقيًا لتقديم الخدمات الأمنية والشعور بالانتماء والأمان بأن 911 بإيصال الحالة للجهة المختصة لمعالجتها.

وأضاف أن عمليات 911 ليس فقط مجرد رقم لتوحيد أرقام الطوارئ، ولك إبقاء للأمل وتجويد الأداء وتنسيق أمني متكامل بين جميع الجهات الأمنية والحكومية المساندة، فمجرد الاتصال على 911 يتم تمرير الحالة خلال ثوانٍ معدودة أو أكثر من جدة في اللحظة ذاتها هذا التنسيق الأمني المتكامل أصبح هناك توحيد لقواعد البيانات والمعلومات الإحصائية، وتعمل في بيئة تقنية تخدم في الوقت الحالي لمنطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض بكل المحافظات والمراكز التابعة لهم هذا النظام المتكامل عزز عملية الاستجابة السريعة وتمرير البلاغات لمعالجتها، حيث يحتوي على خرائط تفاعلية لتحديد موقع المتصل وجميع المعلومات وفق نظام تقني تحليلي للإدارة الأمنية.

وأشار إلى أن المركز أولى اهتمامًا في زمن الاستجابة والمعالجة وتقييم مستوى الأداء بحيادية وفعالية، وهناك عدة أنظمة للتقارير الداعمة للقرار وقياس الأداء المباشر والتصحيح الفوري ونظام تحليل البيانات في وقت قياسي، كل تلك المؤشرات تخضع لمعايير الجودة.

وأضاف أن المركز يضمن الجودة وتحسين الأداء المستمر حيث تقاس الأعمال وفق منهجية بطاقة الأداء المتوازن بالإضافة إلى برامج لقياس الأداء، مشيرًا إلى أن مستقبلي البلاغات يتحدثون عدة لغات. مركز العمليات الأمنية الموحد 911 مكة المكرمة