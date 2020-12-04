شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عملية نادرة متطورة في المملكة تعيد لطفلة نظرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت طفلة، من استعادة القدرة على البصر بإجراء عملية نادرة ومتطورة في المملكة، بعد معاناتها لسنوات جراء مرض وراثي يسمى "العشى الليلي"، حرمها منذ ولادتها من الرؤية والكتابة على لوحة المفاتيح.

ومن جانبها، كشفت استشارية أمراض وجراحة العيون سلوى الهزاع، خلال مشاركتها في برنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة "mbc"، أن الفتاة كانت تعاني من مرض "العشى الليلي" الوراثي.

وأشارت إلى أن المرض ينتج عن خلل في أحد الجينات، كما أن التجهيز للعملية النادرة التي أجريت للطفلة استغرق عامين؛ بسبب رفض الشركة المنتجة للعلاج جلبه للمملكة، مبينةً أن صلاحية العلاج 4 ساعات فقط واحتاج إلى حصول الفريق الطبي على تدريبات مكثفة بالخارج مع استقدام مختصين من فرنسا وسويسرا وألمانيا.