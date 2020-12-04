إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لـ«التعليم المستمر» عن بُعد

لجميع المراحل الدراسية

أكدت وزارة التعليم أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ لمدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار)؛ ستكون عن بُعد. وقالت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، إن ذلك يشمل كافة المراحل الدراسية، وفقًا لآلية أداء الاختبارات المعتمدة لطلاب وطالبات التعليم العام، المعلنة مسبقًا، وأبدت أمنياتها لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح.

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