السعودية اليوم / تعليم الشمالية يكرم طلاب التربية المتميزين في برامج التربية الخاصة



عرعر 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

كرّم مدير تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، الطلاب المتميزين في برامج التربية الخاصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد - ١٩".

وأوضح مدير التعليم بالمنطقة أن وزارة التعليم حريصة على ذوي الإعاقة من خلال تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وتسخير الإمكانيات التعليمية لخدمتهم، مؤكداً أن الإعاقة ليست عقبه لأصحابها ليكونوا متميزين.

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