السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 9 آلاف و 5 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 181 حالة.

// انتهى //

02:39ت م

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نواكشوط 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 9 آلاف و 5 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 181 حالة.// انتهى //02:39ت م0231

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