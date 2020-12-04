شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصاد الشورى» تناقش أداء الوطني للتنافسية والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس ‎الشورى خلال اجتماع لها «عبر الاتصال المرئي» برئاسة د. فيصل آل فاضل، وبمشاركة مساعد وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية المكلف د.إيمان المطيري، التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1440 /‏1441هـ.

وأشار د.آل فاضل إلى أن المناقشة تأتي تجسيدًا لدور المجلس الرقابي، وتأكيدا على مبدأ التعاون والتكامل بين الأجهزة الحكومية، مبيناً أهمية الدور الذي يقوم به المركز للمساهمة في رفع تنافسية الجهات الحكومية، والتي تحقق رفع جودة الخِدْمات التي تقدمها الجهات للمواطنين. وأكد أهمية العمل على رفع تنافسية الجهات الحكومية على المستوى العالمي، لما في ذلك من مصالح عديدة أهمها تطوير آليات العمل في الجهات الحكومية، للصعود باسم المملكة أعلى المراتب العالمية في التصنيفات الدولية. منوها بما تحقق من إنجازات وعمل مشترك بين الجهات الحكومية لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسينها باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة على المستويين المحلي والدولي، علاوةً على توعية الجهات ذات العلاقة بأهمية التنافسية وأثرها في تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام، موضحاً أنه أدى ذلك لحصول المملكة على المركز الأول في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقدمها في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من المركز 92 في العام 2018، إلى المركز 62 في العام 2019م. من جهتها، قدمت د.المطيري شرحاً عن إستراتيجية المركز وما قدمه من مُنجزات وتشاركه مع الأجهزة الحكومية، والخطط المستقبلية للمركز وآليات التعامل مع التحديات وأبرز أوجه الدعم والتمكين لقيامه بمهامه.