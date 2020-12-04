شكرا لقرائتكم خبر عن «المعجب» يبحث مذكرة التفاهم القضائي مع البرتغال والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال استقبال النائب العام، سفير البرتغال بمقر النيابة، أمس، تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ورحّب النائب العام السفير البرتغالي، منوهًا بتميّز العلاقات التي تجمع بين البلدين.
من جانبه، عبّر السفير البرتغالي عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنيًا لهذه العلاقات مزيدًا من التقدم والازدهار.
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