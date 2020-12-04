شكرا لقرائتكم خبر عن حكم ابتدائي بالقتل تعزيرا والسجن لـ 12 إرهابيا والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق اثني عشر متهماً وذلك بعد ثبوت إدانتهم، شمل قتل المدعى عليه الأول تعزيراً، ومعاقبة بقية المتهمين بسجنهم بمدد متفاوتة من 25 سنة حتى 8 سنوات.

وأوضحت المحكمة أنه ثبتت إدانة المدعى عليه الأول بقتل رجلي الأمن عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليهما أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة بعد محاولتهما استيقافه وبقية أعضاء الخلية الإرهابية التي انضم إليها بغرض الخروج الى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك وتجاوزه الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية، واستعماله وحيازة سلاح رشاش مع ذخيرته، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، بنقله معه في سفره مبلغا ماليا دعماً منه للخلية الإرهابية ونقضه لما سبق أن تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة.

وأشارت إلى أنه ثبت لديها إدانة بقية المتهمين بعدة تهم من أبرزها: تشكيل وانضمام إلى خلية مسلحة للخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية وانضمامهم للتنظيمات الإرهابية هناك، بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك وتجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية. واستعمالهم وحيازتهم أسلحة نارية مع ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقلهم في سفرهم مبالغ مالية دعماً منهم للخلية الإرهابية.

ولفت إلى قيام المدعى عليه الثاني عشر بمحاولة تهريب عدد من الأشخاص من السعودية إلى اليمن ظنا منه أنهم يمنيون، واستمراره في عملية التهريب مع علمه بحمل أحدهم سلاحا رشاشا بدخول المملكة والخروج منها عدة مرات بطريقة غير نظامية، والإقامة في المملكة والعمل فيها بطريقة غير مشروعة والهرب من رجال حرس الحدود. ونقضهم لما سبق أن تعهدوا به عند الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.