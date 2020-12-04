شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل لـ 4 رتب عسكرية بـ «الوطني للعمليات الأمنية» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب «وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي» للرجال. وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول يبدأ من غد السبت الموافق 20/ 4/ 1442هـ، حتى يوم الخميس الموافق 25/ 4/ 1442هـ، إلكترونيا.

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