«التعاقب الوظيفي» تستكشف مواهب «الأمر بالمعروف»

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وتستهدف الورش تنفيذ الخطط اللازمة لتلبية الاحتياجات الوظيفية وضمان استمرارية العمل دون انقطاع في الوظائف النوعية بالرئاسة العامة وفروعها. وتكمن أهمية الورش في توفير عدد كافٍ من المرشحين المؤهلين بصورة مستمرة وتحديد الوظائف المهمة، واكتشاف المواهب والكفاءات وتهيئتها وتحديد المهارات المناسبة لشغل المناصب القيادية والوظائف النوعية، وتحديد برامج تقييمها.
ورشحت الإدارة للورش مجموعة من المختصين في مجال الموارد البشرية بالرئاسة العامة، وتم من خلالها الاطلاع على الأنظمة والتعليمات الصادرة في ذلك، ومناقشة بنود ومحاور الورش للخروج برؤية واضحة تحقق أهداف ورسالة الرئاسة العامة.
وتحظى الورش بمتابعة واهتمام من الرئيس العام للهيئة الشيخ د. عبدالرحمن السند، لتطوير العمل في مجال الموارد البشرية واستثمار الطاقات الشابة وبناء القادة والمسؤولين في الرئاسة العامة وفروعها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في ذلك.
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