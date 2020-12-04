شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يشهد توقيع «وقف أمة» والان نبدء بالتفاصيل

شهد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، توقيع عقد تنفيذ مشروع مبنى «وقف أمة»، التابع لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن، بحضور رئيس مجلس الإدارة د. سبتي العنزي، وتم توقيع عقد مكتب الاستشارات الهندسية المشرف على المشروع.

وذكر رئيس الجمعية أن هذا المشروع الوقفي الاستثماري يستهدف رفع مستوى الاستدامة المالية للجمعية، ويصرف ريعه لصالح مشاريع وبرامج الجمعية.

وقدم العنزي شكره لسمو المحافظ على تفاعله الدائم مع أنشطة الجمعيات بالمحافظة ودعمه اللامحدود، والشكر أيضًا موصول إلى الداعمين والمتبرعين الكرام على دعم المشروع لتغطية تكلفة إنشاء الوقف.