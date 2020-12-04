شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الفروسية يطلع على استعدادات مضمار الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
واستمع سموه، خلال الزيارة، إلى شرح تفصيلي عن مضمار ميدان الفروسية بالجبيل وما تم إنجازه من مشاريع تطويرية للميدان.
بدوره ثمن محافظ الجبيل رئيس مجلس إدارة فروسية الجبيل عبدالله العسكر، هذه الزيارة، التي تعكس الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - لتطوير قطاع الرياضة بشكل عام، وتسخير كافة الإمكانيات لما يخدم الرياضة والرياضيين.
وأشار إلى متابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه في تطوير ميادين رياضة الفروسية في المنطقة الشرقية وتسخير كافة الإمكانيات لها، مشيدا بجهود الهيئة الملكية بالجبيل في إنشاء الميدان الجديد، والذي تم بناؤه على طراز عال من التجهيزات.
من ناحيته، أوضح مدير عام ميدان فروسية الجبيل راشد القحطاني أن هذه الزيارة تمثل دعما لرياضة الفروسية في محافظة الجبيل، ودافعا لملاك الخيل على تعظيم جهودهم للرقي بهذه الرياضة التي هي محل عناية واهتمام قيادتنا الرشيدة - حفظها الله -.
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