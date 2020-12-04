شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل البطالة وتوطين المرأة على طاولة «الموارد البشرية» والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل: «يوجد بالمنطقة الشرقية أفضل جهاز تنظيم إداري الذي له أثر على المجتمع في المنطقة، بوجود صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة، والداعم الأول لها، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، الذي يحرص على أن تكون جميع البرامج برامج مميّزة، ما جعلنا أكثر فخرًا، ورغبة في أن نتميّز في التوطين، وأن تكون جميع قراراتنا جميعها صائبة مستهدفة التوطين والمنطقة، وأن ندعم اللجنة العليا، فكل أسرة تتأمل من هذا البرنامج المتميّز ما يُعينهم على العيش».
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