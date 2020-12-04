شكرا لقرائتكم خبر عن قسم للبنات ووحدة تدريب بـ «إيفاء» والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت مدير عام الجمعية رنا طيبة، إلى حرص الجمعية على تطبيق البنود الواردة في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها افتتاح عدد من المشاريع، التي تساعد ذوي الإعاقة وأسرهم، على تطوير مهاراتهم بشكل أفضل، ومنها: تأسيس قسم التدريب الأساسي للبنات، وافتتاح وحدة التدريب المهاري للبنين.
وأضافت إن الافتتاح جاء برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وسط تطبيق التدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».
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