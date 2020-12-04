شكرا لقرائتكم خبر عن «التأهيل الشامل» يدخل البهجة على قلوب مستفيديه والان نبدء بالتفاصيل

احتوى البرنامج، الذي نظمه مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020م، معرضا لعدد من الأقسام والوحدات، التي استعرضت خدماتها للمستفيدين، مثل الخدمات الطبية، والعلاج الطبيعي، والتغذية، والتأهيل المهني، والخدمات الاجتماعية، ووحدة التأهيل المجتمعي.

وشمل البرنامج، الذي قدمه شاكر الهاشم، تحت عنوان «خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بعد الدمج المجتمعي»، عددًا من المحاضرات، تستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش ضمن أسرهم في بيئة عائلية واجتماعية مناسبة بما يسمى الدمج المجتمعي.

وأشارت مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية للتنمية ابتسام الحميزي إلى توجه الوزارة في المرحلة الحالية نحو تحقيق مستهدفاتها، التي تنبثق من رؤية 2030م، وتعزز من مكتسبات المرحلة السابقة في دعم هذه المسيرة، مشيدةً بتعاون الأسر، ودورهم البارز في نجاح مبادرات الوزارة، وطرق العمل في دعم الأسر بكل ما تحتاجه؛ لضمان نجاحها.

وقدم عبدالرحمن السلطان، من الفرع الرئيسي للضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، عرضًا لخدمات الضمان الاجتماعي وشروط استحقاقها، وشاركت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في المحاضرة الثالثة، من خلال محاضرة عرض فيها حزمة الخدمات المقدمة للمستفيدين، قدمها علاء منشي، شرح من خلالها جميع الضوابط الخاصة بهذه الخدمات وطريقة التقديم عليها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقدم المستشار طلال أبا ذراع محاضرة بعنوان «المهارات الخمس لفن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة»، استعرض فيها هذه المهارات في تسلسل جميل وأسلوب رائع منتقلا من تقبل الأسرة لابنها المستفيد إلى الدعم المعنوي، الذي يحتاج إليه وأهمية توفيره من قبل الأسرة، إلى فهم حاجاته النفسية والاجتماعية والطبية وطرق وأهمية التعامل معها بواقعية.

وختم الفقرات بضيفة اللقاء عضو المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية نور الهدى، وصاحبة مبادرة نور الهدى للوصول الشامل، التي جسدت التحدي والإصرار والأمل بكل معانيها، ومثّلت صورة رائعة يحتذى بها في مجال الدمج والتمكين المجتمعي.