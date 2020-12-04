شكرا لقرائتكم خبر عن 22 خدمة ومبادرة في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

خصّصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو 22 خدمة ومبادرة تهدف لتقديم الدعم والتيسير للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام، من بينها مساران بصحن الطواف، ومصلى خاص يقع بالدور الأول في المسجد الحرام، و32 بابًا مهيأً بمنحدرات ومزلقانات.

وشملت الخدمات تدشين الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تخصيص مصلى بالدور الأول، وتخصيص مسارَين بالقرب من الكعبة المشرّفة.

واستحدثت الرئاسة مبادرات «نعم لعطائي لا لإعاقتي»، و«طاقة ولسنا إعاقة»، و«قادرون»، و«معًا للقمة»، و«شكرًا لعطائكم»، مكتوبة بلغة «برايل» لفئة المكفوفين.

وجرى توفير مسارات توضيحية، وذلك لتفادي تأثرهم بأشعة الشمس في أوقات الظهيرة، ولوحات إرشادية مكتوبة وإلكترونية بعدة لغات توضح لجميع القاصدين وجهات التنقل داخل المسجد الحرام، إضافة إلى الرموز الإرشادية لذوي الإعاقة السمعية.